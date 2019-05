, operante nella frazione monrealese di Pioppo. Accogliendo il ricorso dei difensori Salvino Caputo, Francesca Fucaloro, Anna Campanella e Rosaria Costantino,a risarcire le persone offese con la somma di 55 mila euro, oltre interessi legali e spese.che in passato avevano riportato condanne, venne intervistato, operaio stagionale che oltre 20 anni fa aveva riportato una condanna per favoreggiamento. Nel corso della trasmissione il conduttore Giletti definì l'intera famiglia Campanella quale componente di una omonima famiglia mafiosa molto pericolosa operante nel territorio di Pioppo., presentarono un esposto alla Procura della Repubblica di Roma per il reato di diffamazione e citarono in giudizio davanti il Tribunale civile di Palermo il conduttore Massimo Giletti e il direttore generale della RAI. A comprova della loro estraneità a ogni forma di collegamento alla mafia presentarono i certificati penali attestanti il fatto che erano incensurati. Giletti un mese dopo si scusò con i Campanella nel corso di una nuova trasmissione. I Campanella dimostrarono in giudizio con i testimoni il danno alla immagine subita anche alla luce della vasta eco che ebbe la trasmissione., ritenendo che la precisazione successiva non costituiva elemento esimente la responsabilità per avere diffamato gravemente persone incensurate ed estranee a collegamenti mafiosi. Intanto prosegue a Roma il procedimento penale presso la Procura della Repubblica per il reato di diffamazione a mezzo sistema televisivo. "Al di là della entità del risarcimento - hanno affermato gli Avvocati Salvino Caputo e Francesca Fucaloro - la sentenza del Tribunale di Palermo rende giustizia ad un intero nucleo familiare definito mafioso per una scarsa informazione da parte del conduttore Giletti e per la mancata vigilanza da parte della Azienda Rai. Esempio di una informazione priva di qualsiasi preventivo riscontro. Adesso chiederemo alla Procura della Repubblica di Roma di verificare la esistenza di condotte penalmente rilevanti.