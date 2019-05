Una volta spenti tutti i focolai, l'area è stata bonificata e messa in sicurezza.

con decine di chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco. Bisognerà adesso accertare chi è entrato in azione appiccando volontariamente i roghi. le indagini sono in corso.

Un grosso incendio con cumuli di rifiuti e sterpaglie in fiamme, ha reso necessario l'intervento massiccio dei pompieri, arrivati sul posto con più mezzi per far fronte all'emergenza. Il rogo, appiccato in più punti, ha costretto le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale a spostarsi in varie aree della via Bianchini, dove l'incendio si è diffuso nel giro di pochi minuti.Montagne di immondizia bruciata sono state spente e poi spostate con i mezzi di movimento terra.Un maxi incendio che ha provocato panico e paura nel quartiere,