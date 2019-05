La ragazza, però, si è ribellata e ha denunciato tutto a un'assistente universitaria. Anche di queste accuse dovrà rispondere un ex docente dell'università di Bari, in servizio al Dipartimento di Taranto, per il quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per duplice tentativo di concussione, molestie con abuso di potere e di autorità, violenza sessuale e abuso d'ufficio.

Avrebbe detto ad una sua studentessa che se voleva laurearsi doveva presentarsi alla seduta di laurea "completamente nuda, indossando la sola toga".