2^ Conferenza Mondiale sulla rivitalizzazione della dieta mediterranea

tre giorni, la conferenza si svolgerà in diversi luoghi storici nelle immediate vicinanze nel cuore di Palermo. Il programma si articola in 7 sessioni plenarie, 12 sessioni parallele, 9 eventi collaterali, due eventi culturali a cena e un padiglione vetrina sull’innovazione dei sistemi alimentari sostenibili, presso il Teatro di S. Cecilia. 19 sessioni tematiche, articolate in tre giorni e in quattro sedi storiche nel cuore di Palermo, il Teatro di S. Cecilia, la Galleria d’Arte Moderna, l’Archivio Storico Comunale e il Comitini / S. Elia Palaces, dialogherà tutti insieme come un forum di discussione aperto sui più appropriati quadri concettuali e approcci metodologici per migliorare la sostenibilità del consumo e della produzione di cibo nei paesi del Mediterraneo, utilizzando la dieta mediterranea come leva salutare e sostenibile.



Due cene culturali Mercoledì 15 e Giovedì 16 Maggio presso il Teatro S. Cecilia con menù Degustazione a base di prodotti Ittici di Sicilia ed elaborazione gastronomica tipica a scopo promozionale;



Due Lunch Break Mercoledì 15 e Giovedì 16 Maggio presso il Teatro S. Cecilia con Degustazione guidata della risorsa ittica sostenibile nel paniere alimentare siciliano, rivolto ai relatori internazionali della conferenza;



Mercoledì 15 Maggio 2019 – ore 12.15 – 13.15 – Teatro S. Cecilia

Mercoledì 15 Maggio 2019 – ore 17.10 – 19.00 Teatro S. Cecilia

Giovedì 16 Maggio 2019 – ore 14.30 – 16.30

PARALLEL SESSIONS – Galleria Arte Moderna

Giovedì 16 Maggio 2019 – ore 14.30 – 16.30 Teatro S. Cecilia

Nell'arco die dalla valorizzazione del pesce azzurro e della pesca artigianale su piccola scala, come simbolo della rivitalizzazione della dieta mediterranea, la Conferenza mondiale cerca di catalizzare e consolidare più ampie azioni multi-stakeholder sui seguenti molteplici benefici della Dieta Mediterranea, come modello di dieta sostenibile per gli stili di vita contemporanei:1) i principali benefici riconosciuti per la salute e la nutrizione, ben documentati, nella prevenzione delle malattie croniche e nella riduzione dei costi della salute pubblica e nel miglioramento generale del benessere;2) Basso impatto ambientale e ricchezza nella biodiversità, apprezzamento del valore della biodiversità, riduzione della pressione sulle risorse naturali e mitigazione dei cambiamenti climatici;3) Rendimenti economici locali positivi, sviluppo territoriale sostenibile, riduzione della povertà rurale;4) Alto valore sociale e culturale del cibo, riduzione degli sprechi alimentari, crescita del rispetto reciproco, recupero dell’identità, inclusione sociale e responsabilizzazione dei consumatori.Sessione 2:Co-presieduto da, Dirigente Generale, Dipartimento Regionale all’Agricultura;, Commissario Generale del Libano per l’Expo Pavilion;Saluto d’Apertura:, Assessore Regionale delle Attività Produttiveinterventi:, Presidente, Cluster Tecnologico Nazionale Italian Blue Growth BIG, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di MilanoSessione 4:Presieduto da, , Assistente Direttore-Generale, Dipartimento della Pesca, FAOSaluto d’Apertura:, Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;Speakers:, Presidente, Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo (GFCM); Vice Ministro dell’Agricultura e Sviluppo Rurale dell’Albania, Tirana, Capo Unità per la PCP e il Sostegno Strutturale, lo Sviluppo e il Coordinamento delle Politiche, Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca, Commissione Europea;, Direttore Generale, Pesca (DPCM), Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Roma, Capo Unità per Allevamento e Genetica del Pesce, Istituto di Produzione e Formazione per la Pesca nel Mediterraneo, Turchia, Dirigente Generale, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, Palermo, Vice Direttore, CIHEAM-BariCo-presieduto da, Dirigente Generale, Dipartimento Regionale Agricultura;, Presidente, Donne di Mare ETSInterventi:, Presidente, Donne di Mare ETS, Biologa marina, Università di Palermo, manager, giuristam, Chef, Associazione Donne per la PescaPresieduto da, Presidente, Distretto della Pesca Siciliana e della Crescita BluCoordinato da, Presidente, Cluster Big; Anna Luise, ISPRA;, Responsabile, Dipartimento Sostenibilità, ENEA