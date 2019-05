ci rivolgiamo a te come responsabili di associazioni, delle comunità e delle aggregazioni laicali della Diocesi di Palermo. Abbiamo ascoltato il tuo grido di dolore per la sorte del tuo amico, Paul Yaw Aning, raggiunto da un provvedimento di espulsione, dopo aver vissuto tanti anni nel nostro paese e aver trovato accoglienza e una nuova speranza per il futuro. Come Paul, tanti altri migranti vivono l’identica angoscia e sappiamo che la tua battaglia è condotta anche per ottenere una legislazione più umana per questi nostri fratelli e sorelle.

Caro Biagio, con questa nostra lettera vogliamo dirti che non sei solo nella tua azione non violenta, ma hai al tuo fianco migliaia di uomini e donne della Chiesa di Palermo, che ogni giorno spendono parte della loro vita per curare le ferite dei poveri, senza guardare alla nazionalità, alla religione o al colore della pelle dell’uomo “mezzo morto” (Vangelo di Luca, cap. 10, v. 30) che incontrano per strada. Abbiamo bisogno di te per ricucire il tessuto lacerato della nostra umanità, per questo ti chiediamo, unanimi, di porre fine al tuo digiuno, per non compromettere quella vita che è sacra al Signore. Non ti chiediamo di arrenderti agli eventi, al contrario!

Insieme a te faremo da scudo al tuo amico Paul e ai tanti Paul che vivono nella nostra Diocesi, perché nessuno ponga fine al loro sogno di una vita più umana. Ti offriamo le nostre preghiere, la nostra storia e le nostre azioni per combattere con te, per loro e per un mondo più giusto. Sotto lo sguardo benedicente del Beato Giuseppe Puglisi, ti chiediamo di alzarti dal tuo giaciglio e di percorrere con noi un nuovo tratto di strada. che vivono nella nostra Diocesi, perché nessuno ponga fine al loro sogno di una vita più umana. Ti offriamo le nostre preghiere, la nostra storia e le nostre azioni per combattere con te, per loro e per un mondo più giusto. Sotto lo sguardo benedicente del Beato Giuseppe Puglisi, ti chiediamo di alzarti dal tuo giaciglio e di percorrere con noi un nuovo tratto di strada.

I tuoi fratelli e le tue sorelle della Chiesa di Palermo.

Caro Fratel Biagio,