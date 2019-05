Luca Silvestrini, presidente dei Giovani imprenditori di Sicindustria Palermo, è stato eletto oggi nel Consiglio generale di Confindustria per il prossimo biennio. “Far parte del Consiglio generale – commenta Silvestrini – è garanzia di adeguata rappresentanza a livello nazionale per il gruppo dei Giovani imprenditori siciliani, ma è soprattutto una dimostrazione del buon lavoro di squadra che stiamo svolgendo”.Classe 1984, laureato in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, Silvestrini ha iniziato nel 2008 la sua esperienza lavorativa come project manager di Exalto Energy&Innovation srl, società con sedi a Palermo e Roma che si occupa di progetti di energie rinnovabili ed efficienza energetica. Nel 2015 è entrato a far parte del cda della società con delega alle attività di ricerca & sviluppo, settore in cui la società è molto attiva. Dal 2012 è iscritto al Gruppo Giovani di Confindustria Palermo; dal 2014 è componente del Consiglio direttivo del Gruppo Giovani di Palermo, dal 2015 vice presidente e delegato nazionale, e dal 2017 è presidente dei Giovani di Sicindustria Palermo.