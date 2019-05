È ancora scontro tra i due vicepremier nonostante la vicenda Siri sia ormai archiviata. Salvini annuncia che chiuderà tutti i cannabis shop e Di Maio lo invita a chiudere le piazze dello spaccio e colpire le mafie; il capo della Lega spiega che se non si riducono le tasse c'è un problema nel governo, Di Maio replica che le case occupate, tra queste quella di Casapound, vanno ridate agli italiani. Getta acqua sul fuoco Conte: 'Siamo al governo non certo per farci distrarre dalle polemiche, siano determinati a lavorare'.