PALERMO - "Sono stati stanziati 75 milioni di euro per la Fincantieri a Palermo, questo ci consentirà di aumentare il lavoro. Navi più grandi potranno venire a Palermo per riparazioni o adeguamento". Così il vice premier Luigi Di Maio, a Palermo."Dopo anni di declino - dice Adriano Varrica, deputato alla Camera e vice capogruppo del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Ambiente - rilanceremo concretamente il cantiere navale di Palermo dal punto di vista produttivo e occupazionale grazie al Movimento 5 Stelle. Dalla visita del vice premier Luigi Di Maio, lo scorso novembre, ho lavorato col presidente dell'Autorità Portuale e i Ministeri competenti per trovare le risorse finanziarie necessarie. Oggi il risultato si concretizza con un finanziamento di 75,5 milioni di euro da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il bacino di carenaggio da 150.000 t.p.l. che, nell'ambito dell'accordo siglato tra Fincantieri e l'Autorità portuale di Palermo, restituirà un ruolo centrale nella cantieristica del Mediterraneo al nostro stabilimento, creando occupazione e rilanciando l'indotto e consentendo a tanti giovani di restare nella nostra città. Mi occuperò personalmente di garantire pieno supporto istituzionale per trasformare queste risorse in interventi concreti".