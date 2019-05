Questo il quadro che emerge nella circoscrizione Isole dal sondaggio dell'istituto Noto per il Quotidiano nazionale sulle elezioni europee e da quello di Marketing in Politica realizzato per il quotidiano La Sicilia a due settimane dal voto.La, secondo la rilevazione Noto, sarebbe abbondantemente primo partito in Italia con il 32 per cento. In Sicilia e Sardegna la percentuale del Carroccio si attesterebbe al 19 per cento. Secondo un altro sondaggio Demos & Pi realizzato per Repubblica, il Carroccio sarebbe nettamente primo in Italia ma con una flessione di un paio di punti rispetto a due mesi fa. Nel sondaggio realizzato per la Sicilia, la Lega nelle Isole sfiora il 18, il 17 in Sicilia.Ilper Noto viaggia sul 21 per cento, giocandosi con il Partito democratico il secondo posto nazionale (per Marketing in Politica il Pd ha un dato nazionale più alto dei pentastellati). Nelle Isole la percentuale dei grillini sale al 30, la più alta d'Italia, comunque molto più bassa rispetto alle Politiche. Per Marketing in Politica i grillini vanno meglio e si attesterebbero al 34 nelle Isole.In salita ilal 21 per cento totale ma solo al 15 nelle Isole, secondo Noto. È questo il dato peggiore dei dem nelle circoscrizioni elettorali. Più favorevole ai democratici il sondaggio de La Sicilia, con un dato vicino al 20 nelle Isole, migliore della Lega.è data al 9 per cento nazionale, con un picco del 12 per cento nelle Isole, secondo Noto. Che sale a 14,5 per Marketing in Politica. Insomma, in Sicilia il partito di Berlusconi sembra tenere ancora. Anche il sondaggio Demos & Pi attribuisce ai berlusconiani percentuali nazionali simili, il 9,5.Quanto agli altri,sembra superare lo sbarramento del 4: Noto dà al partito della Meloni il 5,5 nazionale, Demos & Pi il 4,7. Per Marketing in Politica i meloniani in Sicilia superano addirittura il 7. Sotto lo sbarramento per Noto, al 3,5 (stessa percentuale nelle Isole per il sondaggio de La Sicilia), mentre nel sondaggio di Repubblica la lista europeista fa il 4,1. Sotto lo sbarramento tutte le altre liste.