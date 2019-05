Feste, bandiere, colori: la Targa Florio FOTO

PALERMO- Al via la 103esima edizione della Targa Florio, storica gara automobilistica originariamente organizzata e finanziata da Vittorio Florio nel 1906. La kermesse organizzata dall’Automobile Club Palermo, prende il via venerdì 10 maggio a piazza Verdi a Palermo e vede 144 sfidanti contendersi l’ambito premio tra i percorsi delle Madonie. Quest’anno, ad inaugurare la festa della partenza, è presente anche il vicepremier Luigi Di Maio, appassionato di auto da corsa, insieme al sindaco Leoluca Orlando. Al seguito della partenza, i corridori sosteranno a Termini Imerese per una prova spettacolo e sfrecceranno sulla nota “Cefalù” per due giri: il tutto si concluderà sabato dopo quattordici prove cronometrate, per un totale di 558 chilometri complessivi, inclusi i trasferimenti.