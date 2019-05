L'esame autoptico è stato eseguito all'istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo.

e che a uccidere Antonio Di Liberto sono stati due killer. Due, infatti, sono le armi che hanno fatto fuoco in via Umbria a Belmonte Mezzagno.. Hanno mandato in frantumi il parabrezza della Bmw e uno ha raggiunto il commercialista alla testa. Quindi qualcuno ha imbracciato il fucile, si è avvicinato alla macchina e ha mirato al fianco e al collo. Si è trattato, dunque, di un agguato studiato per non fallire.Una strada senza uscita, dunque con una sola via di fuga. Senza telecamere, però. Circostanza che li avrebbe convinti a correre il rischio di essere visti durante la fuga., i sostituti Bruno Brucolo e Gaspare Spedale, e i carabinieri del Reparto operativo indagavano sulla vita professionale di Di Liberto per trovare la chiave del delitto. Una carriera di successo quella del commercialista, capace di dare vita a due studi fra i più noti dell'intera provincia palermitana.