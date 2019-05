PALERMO - Avvenimenti previsti per venerdì 10 maggio in Sicilia:1) PALERMO - Liceo Classico "Vittorio Emanuele II", Aula Magna ore 09:30 Seminario dal titolo "Comunicazione mafiosa 2.0. Parlano i figli dei boss", promosso dal Centro Pio La Torre in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e le Librerie Paoline.2) CATANIA - Municipio, sala giunta ore 09:45 Presentazione di ObeCity, villaggio di sensibilizzazione sul tema dell'obesità che il 18 maggio avvierà da piazza Università, in occasione della Giornata europea dell&rsquoobesità, un roadshow di informazione e prevenzione previsto nelle principali piazze italiane. Partecipa, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese.3) MILITELLO VAL DI CATANIA (CT) - Tenuta di Ambelia ore 9.00 Prima di tre giornate della 'Fiera Mediterranea del Cavallo', organizzata dalla Regione. Fino a domenica 12 maggio.4) CATANIA - Teatro Verga ore 11:30 Presentazione del cartellone del Teatro Stabile di Catania. Partecipano il presidente Carlo Saggio e la direttrice Laura Sicignano5) CATANIA - Ospedale Cannizzaro, edificio L ore 15:00 Visita gratuita ai pazienti con il 'Fenomeno di Raynaud' con eventuale videocapillaroscopia eseguita nel reparto di Medicina interna diretta dal prof. Lorenza Malatino nell'ambito dell'(H)Open day sulle malattie reumatiche autoimmuni promosso dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda).6) PALERMO - Piazza Verdi ore 16:00 Il viceministro Luigi Di Maio presenzia all'avvio della 103esima edizione della Targa Florio.7) MESSINA - Camera di commercio ore 17:00 Incontro dal titolo "WiKi imprese al cuore dello sviluppo", organizzato dai ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro in collaborazione con la Camera di commercio. Partecipano Ivo Blandina, Nunzia Catalfo, Marco Bellezza, Laura Aria, Gianpaolo Pavia, Livio Schmid. Modera Andrea Gumina.8) PALERMO - Spaziocentotre, via P.pe di Belmonte 103 ore 18:30 Inaugurazione della mostra di pittura "Vertigini a cielo aperto", di Ada Loffredo. Fino al 31 maggio.9) CATANIA - Ostello degli Elefanti, via Etnea 28 ore 18:30 Assemblea dal titolo "La nostra Europa. Lavoro, ambiente e beni comuni". Partecipano, tra gli altri, i candidati e le candidate al Parlamento Europeo de 'La Sinistra' Matteo Iannitti, Anna Bonforte e Giovanna Cosenza.10) CALTANISSETTA - Piazza Umberto I ore 19:30 Comizio del vicepremier Luigi di Maio a sostegno al ballotaggio di Pietro Gambino, candidato sindaco del Movimento 5 stelle11)PALERMO - Teatro Biondo ore 21:00 In scena "Don Giovanni" di Mozart secondo l'Orchestra di Piazza Vittorio",con Petra Magoni, una produzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini. Fino al 19 maggio.12)PALERMO - TMO, via Martin Luther King, 6, Pad. 1, Fiera del Mediterraneo ore 21:00 Seconda edizione di C E S U R E // 19, festival biennale di residenze teatrali ideato, organizzato e autoprodotto dal collettivo del Teatro Mediterraneo Occupato insieme all'A.C. Civilleri/Lo Sicco in collaborazione con Spazio Franco. Fino al 12 maggio.13)PALERMO - Teatro alla Guilla, via S.Agata alla Guilla 18 ore 21:00 In scena "E muriu u cani", per la regia di Giada Baiamonte, in collaborazione con Viviana Lombardo. Fino all'11 maggio.14) PALERMO - piazza Magione XII edizione di "Mediterraneo Antirazzista", manifestazione sportiva, artistica e culturale.15) PALERMO - Orto botanico, via Lincoln Prima giornata della V edizione di "Biodì", una tre giorni di fiera mercato della biodiversità alimentare d'eccellenza.(ANSA).