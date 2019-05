ROMA - La Guardia di Finanza sta procedendo ad un "sequestro d'iniziativa" della Mare Jonio, la nave di Mediterranea Saving Human. I militari, si apprende da fonti del Viminale, dopo esser saliti a bordo avrebbero rilevato alcune irregolarità e proprio per procedere il sequestro è stato consentito alla nave di entrare nel porto di Lampedusa. L'accusa ipotizzata nei confronti dell'equipaggio è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina."Ultimo viaggio per la nave dei centri sociali Mare Jonio: bloccata e sequestrata. Ciao ciao". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta su twitter il sequestro della nave di Mediterranea Saving Human a Lampedusa. Il titolare del Viminale posta poi una foto della nave e di Luca Casarini, ex leader dei centri sociali del nord est e ora attivista e capo missione di Mediterranea, con la scritta "sequestrata".Un "atto per tentare di fermarci". Così Mediterranea commenta il sequestro della nave Mare Jonio sottolineando che "nessuna notifica" è stata fatta all'equipaggio e "nessuna irregolarità" è stata riscontrata dalla Gdf sulla nave. "Il Viminale annuncia il sequestro - scrive la Ong su twitter - curioso che lo faccia via stampa prima che a noi. Il sequestro è un atto per tentare di fermarci ma l'importante per noi è che le persone siano salve. l'unico crimine è far morire la gente in mare o in Libia"."Salvini trovi un nuovo bersaglio, la sua propaganda non attacca più". Così Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa candidato da indipendente alle europee nelle liste del Pd-Siamo Europei commenta l'attracco a Lampedusa della Mare Jonio. "A breve inizieranno le operazioni di sbarco e naturalmente il nostro ambulatorio è pronto ad accogliere e assistere i 30 migranti a bordo - dice Bartolo - Bene ha fatto Mediterranea a non rivolgersi alla Libia, come suggerito ieri sera dal Viminale, e a dirigersi verso Lampedusa". Anche perché, aggiunge, "il volto dell'invasore, anche stavolta, lo abbiamo visto tutti: ha appena un anno ed è viva grazie alla presenza della Ong nel Mediterraneo"."In un paese normale chi salva vite viene ringraziato. Nell'Italia di Salvini, invece, viene messo sotto accusa". Così il deputato di La Sinistra Nicola Fratoianni commenta il sequestro della Mare Jonio a Lampedusa definendolo "grave e inaccettabile". "Dovremmo dire un grazie enorme a chi in queste ore, Marina Militare e Mediterranea, ha salvato persone che senza il loro intervento sarebbero morte. Fermare chi salva le vite - conclude Fratoianni - significa semplicemente aumentare il numero di chi muore in mare".