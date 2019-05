PALERMO - Stamattina nella zona industriale di Termini Imerese, è andata distrutta una Lancia Beta Montecarlo chiusa dentro il rimorchio che avrebbe dovuto partecipare alla Targa Florio partita nel pomeriggio da Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio che è divampato nel vano motore del mezzo pesante. A lanciare l'allarme è stato lo stesso conducente dell'autocarro, sceso per tempo dall'abitacolo. Il camionista ha tentato in ogni modo di spegnere l'incendio con l'estintore prima che fosse troppo tardi. Sono intervenuti i pompieri con diverse squadre e gli agenti della polizia municipale di Termini e i carabinieri. Ancora da accertare la causa del rogo che ha distrutto l'auto del duo Spinnato-Mellina, iscritto alla sezione rally.(ANSA)