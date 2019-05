, fra i comuni di Scordia e Militello Val di Catania, paese d’origine del presidente della Regione Musumeci.

Gli interventi più poderosi sono quelli di carattere infrastrutturale che hanno visto l’impiego di risorse nazionali. Lavori di ripristino e sistemazione che resteranno, ovviamente, dopo la fine della Fiera. e che chiaramente sono interventi che sarebbero stati fatti, forse con meno celerità, e che rimarranno oltre l’evento.

sono stati attivati sei assessorati e una decina di dipartimenti, e, come si legge in una nota stampa di Palazzo d’Orleans, il presidente della Regione ha curato in prima persona la regia. Per questo Musumeci ha detto che “Ambelia resterà un modello, un punto di riferimento, una strategia operativa collaudata e vincente e, in quanto tale, da riproporre ogni volta che sarà necessario. E la formula vincente - ha spiegato - è stata il grande lavoro di squadra, una sinergia indispensabile per bruciare le tappe e arrivare pronti all'appuntamento del 10 maggio che consentirà all'Isola di presentarsi, ancora una volta, su un palcoscenico prestigioso".Con un decreto del 13 febbraio scorso (il numero 193) l’autorità di Bacino, nata da poco, ha appaltato(circa 600mila euro), su un impegno economico originario che valeva 995mila euro di cui 226mila euro erano risorse a disposizione dell’amministrazione.Sempre a carattere infrastrutturale è statoper un costo finale che dovrebbe essere di 771mila euro). Il Genio civile di Catania ha aggiudicato lavori con nota del 7 febbraio scorso (la numero 30239). Le risorse utilizzate in questo caso sarebbero risorse regionali impegnate per 998mila euro dal dipartimento ai Beni culturali a fine 2018 con decreto del dirigente generale (il numero 6700). Ai lavori di riqualificazione sono poi succeduti quelli di restauro. Un primo lavoro diper un totale di circa 140mila euro. Fra gli atti sarebbe indicata poi una determina a contrarre del Centro regionale di progettazione e restauro perUn ultimo intervento infrastrutturale è stato infine operato con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione: si tratta dei lavori di manutenzione straordinaria della strada consortile di Ambelia.La realizzazione dell’intervento è stata affidata all’azienda statale e non è da escludere che potrebbero ritornare nella disponibilità della Regione delle economie dai lavori.Fra le risorse sborsate per la manifestazione poi ci sono quelle impiegate dall’assessorato all’Agricoltura, da quello ai Beni Culturali, e da quelli alle Attività produttive e al Turismo. Per l’evento, ilche organizza l'evento. Il dipartimento ai Beni Culturali ha poi curato la mostra di. Il primo ha impiegato. Il secondo invece ha fatto numerosi impegni di spesa: un decreto del 3 maggio 2019 ha finanziato le, usando risorse regionali. Poi numerosi decreti hanno finanziato. Le risorse sono state in parte prese dal bilancio regionale e in parte dai fondi europei che le Regione impiega per la pubblicità della propria attività turistica.Gli uffici di via degli Emiri hanno anche messo a bando e affidato i servizi per la realizzazione di video Hd per 35mila euro e quelli per l’allestimento degli stand per la mostra mercato dei prodotti agroalimentari. Un affidamento quest’ultimo che vale 103mila euro circa.Al momento, stando ai decreti raccolti la spesa si aggirerebbe attorno ai 410 mila euro. Nel 2018 il Servizio turistico di Catania ha affidato un primo appalto di(decreto 2818 del 2018). Gli uffici del turismo, come già detto, hanno impiegato 144mila euro per la pubblicità dell’evento. Fra il 7 e l’8 maggio 2019 sono stati approvati numerosi decreti.Segue un nuovo affidamento dei servizi organizzativi per 47mila euro (Dds 1155-S6). Tutti gli altri decreti si occupano invece di servizi minori come le navette giornaliere, i ticket pasto e i parcheggi. Il totale? Circa tre milioni. Tanto costa la fiera del cavallo, tanto costa il "modello Ambelia".