PALERMO - “Una grande mobilitazione di amministratori, sindacati, lavoratori e imprenditori per chiedere nulla di più di una strada, di un’arteria fondamentale per lo sviluppo della Sicilia, che avevamo già finanziato con i governi Pd, e che questo governo blocca-opere ha cestinato. Il Pd non intende retrocedere su questa battaglia e, insieme ai cittadini, diciamo a gran voce #nonpossiamopiùaspettare!". Così il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone che ha partecipato, insieme ad una delegazione dem e al deputato regionale Nello Dipasquale, alla manifestazione per chiedere la realizzazione della Ragusa-Catania.