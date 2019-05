gli organizzatori, Calogero Greco, Albino Galuppini e Agostino Favari.

I tre hanno mostrato ai giornalisti una carta geografica 'terrapiattista'. Nel mirino anche

Darwin, e pure Galileo "Solo delle maschere". La Nasa? "Come Disneyland". Buon convegno a tutti.

Domenica 12 maggio è il giorno dei terrapiattisti che terranno il loro convegno all'hotel 'Garibaldi' di Palermo. Le loro 'teorie' sono note. La terra è piatta, se la consideriamo sferica è "per via di un complotto". L'uomo non è mai andato sulla luna e si è trattato, ovviamente, di una 'messinscena', più altre 'chicche' simili. Oggi la conferenza stampa con