PALERMO - Amministrazione comunale e Rap, l'azienda che si occupa dei rifiuti in città, scommettono sulla raccolta differenziata attraverso il sistema di centri comunali di raccolta dove i cittadini hanno l'opportunità di conferire tutti i rifiuti domestici e non. E' stato inaugurato in mattinata, in piazza della Pace, nel quartiere Borgo Vecchio, il secondo centro, dopo quello di via dei Picciotti, al quale dal 28 dicembre ad oggi si sono rivolti circa 50 mila cittadini-utenti per smaltire rifiuti. "E' stata sistemata la piazza - ha detto il sindaco Leoluca Orlando, presente alla inaugurazione con il vice sindaco Fabio Giambrone, con l'assessore Giusto Catania e con alcuni consiglieri comunali e di circoscrizione -. Siamo sulla buona strada e l'obiettivo è di istituirne uno per quartiere, ne seguiranno altri undici, in modo da contribuire anche al decoro urbano rendendo più facile il conferimento dei rifiuti. Ora non ci sono più alibi per gli incivili che dovranno adeguarsi". Il centro comunale di raccolta sarà anche un punto di informazione e presto, come gli altri, darà diritto alla premialità. "E' il terzo step della riorganizzazione della raccolta in città, il parametro dovrebbe essere 40-50 mila cittadini con un centro comunale di raccolta, si potranno portare i rifiuti differenziati ad orari stabiliti - ha spiegato Giuseppe Norata, amministratore unico di Rap -. In piazza della Pace distribuiremo il compost che proviene dall'organico recuperato, è un compost buono, dalle analisi che abbiamo effettuato, e potrà essere utilizzato per le piante d'appartamento". "Al Borgo vecchio - ha aggiunto Norata - siamo ancora un po' indietro sul fronte della raccolta differenziata, oltre il 50% della popolazione nel quartiere non la fa, però, i cittadini che la fanno, la fanno molto bene, secondo i nostri dati. Coloro che contribuiranno alla raccolta differenziata riceveranno punteggi per ricevere in cambio biglietti Amat". Il centro del Borgo Vecchio sarà operativo dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 13, martedì e giovedì dalle 7 alle 17.(ANSA).