Gli appuntamenti del fine settimanaSi terrà a Palermo, dall’8 al 12 maggio allo Spazio Perriera dei Cantieri Culturali alla Zisa, il festival Pianissimo dedicato allo strumento a tasti più famoso al mondo: workshop e tanti concerti in cui lo strumento verrà declinato nei modi più vari. La manifestazione si concluderà domenica con il ritorno di Alessandra Pipitone che eseguirà “OLTRE Sicilia”, in cui sarà accompagnata dal contrabbasso di Lelio Giannetto e da Stefania Blandeburgo che reciterà poesie di Domenico Labate. Il pianoforte sarà protagonista anche del festival “Mac Piano Young” , che si terrà al Teatro Machiavelli di Catania sabato 11: ad esibirsi giovani interpreti dello strumento, tra cui Alessandra Pafumi al piano e Antonio Luca Emanuele Berro al flauto, che eseguiranno composizioni di Alfredo Casella, Paul Hindemith e Sergej Sergeevic Prokof’ev.“Just like heaven” è la personale di Andrea Cantieri che occuperà gli spazi della galleria Carta Bianca Fine Arts di Catania fino al 16 maggio: protagonisti delle sue opere sono personaggi di spicco della cultura pop nel novecento e dei nostri giorni, come Jimi Hendrix ed Amy Winehouse, raffigurati in oggetti d’uso quotidiano, come arredi, giradischi e porte. La mostra sarà visitabile dal martedì al sabato dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17: alle 20:00.Nasce il “Trapani Comix” , il festival dedicato alla cultura pop e non solo: la manifestazione, che avrà luogo a Villa Margherita questo fine settimana, ospiterà noti volti del mondo dei cosplay e di youtube, oltre al re delle sigle dei cartoni animati, Giorgio Vanni, che si esibirà domenica alle 21:00. Inoltre stand e bancarelle dove poter acquistare gadget e merchandise di fumetti, serie tv e videogiochi, convegni e tanti spazi di confronto e di gioco. “La Sicilia rappresentata dai manifesti in Art Nouveau” è il tema scelto quest’anno per la 16esima edizione dell’ Inverdurata di Pachino , che vedrà i 22 bozzetti realizzati con frutta e verdura come rappresentati della cultura siciliana, in un connubio tra tradizione ed arte moderna: inoltre saranno organizzati showcooking, mercatini artigianali, esposizioni di auto d’epoca e convegni dedicati alla progettazione urbana. La 13esima edizione della Settimana Federiciana riporta Enna all’età medievale, ai gloriosi tempi di Federico II, tra arte, musica, spettacolo. Saranno le rievocazioni storiche delle usanze dell’epoca e giochi medievali ad animare il centro storico di Enna, che si trasformerà in un vero e proprio borgo medievale. Non mancheranno ovviamente degustazioni delle pietanze tipiche del territorio. L’evento, iniziato lo scorso lunedì, terminerà domenica con la simbolica consegna delle chiavi della città all’imperatore, che scelse proprio Enna come residenza estiva, e della consegna del Palio al Quartiere vincitore.Ad Altavilla Milicia al via la seconda edizione dello Street beer & Food Fest dedicato al bere e al cibo di strada: inoltre, le degustazioni dei prodotti tipici saranno accompagnate da spettacoli di cabaret, esibizioni di artisti di strada e musica folkloristica. L’evento si concluderà domenica con l’esposizione di auto e moto d’epoca nella mattinata, per concludersi in serata con la musica dei We Man.​Mario Pupella porta al Centro Sociale di Menfi il capolavoro di Verga “I Malavoglia” :con Pupella stesso, Benedetto Raneli, Assunta Battaglia e Antonio Ribisi La Spina.