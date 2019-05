a Gela e del candidato gradito al governatore Musumeci a Monreale. E' questa la fotografia dei ballottaggi in Sicilia.Una vittoria importante, non solo perché ottenuta nella città del leader siciliano del Movimento, Giancarlo Cancelleri, ma anche perché fa il paio con il successo arrivato nelle stesse ore a Castelvetrano, dove. Successi che fanno dimenticare le sconfitte del primo turno nei Comuni che erano stati conquistati in passato dai grillini come Bagheria e Gela.. I candidati del Carroccio a Mazara del Vallo (Giorgio Randazzo) e Gela (Giuseppe Spata) hanno perso rispettivamente contro(centrosinistra, ma sostenuto anche da liste civiche e moderati) e(sostenuto da Forza Italia e da liste civiche). A Monreale, invece,, sostenuto da liste civiche e da Diventerà Bellissima batte l'uscente Piero Capizzi.E' Alberto Arcidiacono il nuovo sindaco di Monreale. Il candidato di liste civiche e di Diventerà Bellissima ha battuto l'uscente Piero Capizzi. Arcidiacono ha ottenuto il 55,73 per cento dei voti. Per Capizzi il 44,27 per cento.Il sindaco di Gela è Lucio Greco. Sostenuto da Forza Italia e da liste civiche, ha battuto Giuseppe Spata sostenuto da Lega e da altre liste di centrodestra. Greco ha ottenuto 52,45 per cento. Spata si è fermato al 47,55 per cento.Dopo Caltanissetta, un sindaco grillino anche a: a scrutinio completato, Enzo Alfano ottiene il 64,67. L'avversario Calogero Martire si ferma al 35,33 per cento.: Roberto Gambino (M5s) è il nuovo sindaco di Caltanissetta. Il candidato grillino ha ottenuto il 58,85 per cento dei voti totali. Staccato il candidato rivale Giarratana (sostenuto dal centrodestra) che si ferma al 41,15 per cento.: Salvatore Quinci è il nuovo sindaco di Mazara del Vallo. Completato lo scrutinio, il candidato di centrosinistra e civici ottiene il 52,41 per cento, contro il 47,59 per cento del candidato della Lega Giorgio Randazzo.A Gela, manca poco per l'ufficialità della vittoria di Greco (Forza Italia e civici): quando mancano appena 7 sezioni sulle 71 complessive, Greco è al 52,43 per cento, mentre il suo avversario Spata (Lega-Fdi-Udc e una lista civica) è staccato al 47,57 per cento.Per Gambino è fatta: sarà lui il nuovo sindaco di Caltanissetta. Quando mancano solo tre sezioni da scrutinare sulle 56 complessive, il vantaggio del candidato grillino è ormai incolmabile: 58,91 per cento contro il 41,09 per cento di Giarratana (Centrodestra).A Mazara del Vallo, Quinci (Centrosinistra e civici) a un passo dalla vittoria: quando mancano appena 4 sezioni, è avanti di oltre 5 punti sull'avversario Randazzo (Lega): 52,62-47,38 per cento.A Castelvetrano, quando le sezioni scrutinate sono poco meno della metà (13 su 30), Alfano (M5s) è nettamente in vantaggio su Martire (Civico-centrista): 63,46-36,54 per cento.A Gela sempre avanti Greco su Spata. Quando le sezioni scrutinate sono 58 su 71, il distacco è più o meno lo stesso della prima rilevazione: Greco al 52,20, Spata al 47,80.Primi dati ufficiali da Monreale: quando le sezioni scrutinate sono 11 su 36, in testa Arcidiacono col 59,91 per cento. Distante Capizzi col 40,09 per cento.Luigi Di Maio in diretta su Facebook festeggia la vittoria dei 5 Stelle a Caltanissetta e Castelvetrano e annuncia che lunedì sarà a Caltanissetta per fesetggiare "i cittadini che si sono liberato da un sistema politico che li ha oppressi".Quinci è avanti a Mazara, 43 sezioni su 50, per 52,5 a 47,5 su Randazzo, secondo i dati ufficiali diffusi da Vivimazara nella sua diretta.A Caltanissetta 24 sezioni su 56: Gambino (M5s) nettamente avanti col 59,79 per cento. Giarratana staccato al 40,21 per cento. Grillino vicinissimo alla vittoria.Primi dati ufficiali a Gela: quando le sezioni scrutinate sono 18 su 71, è testa a testa tra i due candidati. Al momento Greco (Forza Italia e liste civiche di centrodestra) è al 52,05 per cento. Non lontano Spata (Lega-Fdi-Udc e una lista civica) al 47,95 per cento.Primi dati ufficiali diffusi dal sito della Regione siciliana: a Caltanissetta, quando le sezioni scrutinate sono 6 sui 56, Gambino (M5s) avanti col 57,71 per cento, staccato Giarratana (centrodestra) al 42,29 per cento. Intanto, nel comitato elettorale del candidato Cinquestelle c'è grande ottimismo e qualcuno già festeggia la vittoria.A Monreale Arcidiacono festeggia nel suo comitato elettorale.A Caltanissetta 1.600 voti di distacco in favore del grillino, quando sono state scrutinate 27 sezioni su 56. Il pentastellato è al 58,6 al momento. A Mazara secondo la diretta di Vivi Mazara è davanti. A Gela è in leggero vantaggio. A Castelvetrano dovrebbe spuntarla il grillino, i siti locali lo danno già sindaco in base ai dati non ufficiali. A Monreale in netto vantaggioC'è il dato dell'affluenza a Gela: ha votato il 40,49 per cento degli elettori.A Monreale affluenza al 41,72 per cento (al primo turno 59,17 per cento)Secondo il sito filodirettominreale, Ardiciacono sarebbe nettamene in vantaggio nel comune del Palermitano. A Gela, secondo la diretta di Seguo News, è leggermente avanti Lucio Greco. Secondo il sito Castelvetranoselinunte.it a Castelvetrano il grillino Enzo Alfano è nettamente in vantaggio.A Castelvetrano hanno votato 13.232 elettori, pari al 42,64 per cento (al primo turno 56,62 per cento).A Mazara del vallo affluenza al 48,78 (21.251 votanti, con un calo del 16,25 per cento rispetto al primo turno).A Caltanissetta hanno votato 24 001 elettori pari alla percentuale del 42,64 percento.Secondo il sito filodirettomonreale nelle prime sezioni a Monreale Arcidiacono è in vantaggio su Capizzi.Urne chiuse nei cinque comuni chiamati al ballottaggio per l'elezione dei sindaci. Bassa l'affluenza, si attende il dato definitivo delle 23. Lo spoglio è cominciato. Da Caltanissetta arriva già la prima sezione scrutinata , la 56 che corrisponde all' ospedale Salt'Elia. Dove è in testa Roberto Garmbino con 10 voti mentre 7 per il candidato del centro destra Michele Giarratana.in calo del 13,11% rispetto al primo turno (45,73%). Su 226.546 elettori finora hanno votato in 73.893. Rispetto al primo turno, l'affluenza più bassa, nella seconda rilevazione delle 19, si registra a Mazara del Vallo (Tp) con un calo del 15,92% (38,96% contro 54,88%); seguono Gela (Cl) con -15,10% (28,22%-43,33%), Monreale (Pa) con -12,66% (31,41%-44,07%), Caltanissetta con -11,83% (31,72%-43,55%) e Castelvetrano con -7,22% (36,27%-43,49%). Il dato della prossima affluenza alle 23, a chiusura dei seggi. Dopo le 23 Livesicilia seguirà lo spoglio nei cinque comuni con una diretta