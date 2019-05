"Abbiamo dimostrato all'Europa che facciamo da soli. Questo mi è costato un tentato processo. Ora stanno provando di nuovo con il Tribunale dei ministri di Catania. A loro dico, 'processatemi pure', ma non fatemi perdere tempo. Indagare un ministro che ferma un barcone per 4 giorni..., ma che c...", ha sbottato in un altro passaggio.

SANREMO (IMPERIA) - "Il 26 maggio sarà un referendum" sulle politiche della Lega. "Non sono elezioni europee. Svegliate chi ancora dorme se sperate in qualcosa di nuovo. Dove governa al Lega si vede". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un comizio elettorale a Sanremo.A Salvini risponde Pietro Bartolo, medico di Lampedusa e candidato da indipendente nelle liste Pd-Siamo Europei: "I suoi porti chiusi sono soltanto un hashtag, le multe per chi salva vite sono anticostituzionali, il suo governo lo sconfessa sulla linea contro i migranti e Salvini cosa fa? Mi scaglia contro i suoi leoni da tastiera. Da medico empatico capisco il suo nervosismo. Ma i suoi insulti sono medaglie. Per lui le europee sono un referendum? Lo vinceranno coloro che vogliono salvare vite, non chi sbava sul cimitero più grande d'Europa".