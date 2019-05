Maria Pia Farinella, consigliere dell’Ordine, che per tanti anni ha lavorato con Enrico Salsi, lo ricorda così: "Sono addoloratissima, se n’è andato improvvisamente un amico mio caro, maestro nel racconto per immagini. Con la cinepresa prima e con la telecamera dopo ha documentato quarant’anni di cronache siciliane. Dal terremoto nel Belice nel ’68 con suo zio, l’altrettanto mitico Matteo Marsala, e con giornalisti del calibro di Sergio Zavoli, ai delitti di mafia, alle aule dei palazzi di giustizia, assieme abbiamo percorso molta strada, abbiamo realizzato tanti reportage e documentari. In Africa e in Sicilia. Ricordo che i rigorosi montatori Rai del Salario a Roma lodavano sempre la qualità delle immagini, con effetti e sonori, realizzate da Enrico Salsi".

PALERMO - Lutto nel mondo del giornalismo siciliano. È morto all’età di 74 anni Enrico Salsi, telecineoperatore Rai, giornalista professionista iscritto all’Ordine dei giornalisti di Sicilia dal 1991. "Volto noto in città, professionista serio e stimato negli ambienti di lavoro, Salsi è nato il 6 gennaio del 1945 ad Harar in Etiopia da padre italiano e madre africana. Era in pensione da nove anni", si legge in una nota dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia che esprime il proprio cordoglio ai familiari.