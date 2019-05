BRESCIA - Due uomini sono morti a Urago d'Oglio, nel Bresciano, probabilmente travolti da alcuni alberi caduti durante il maltempo che si è abbattuto in provincia di Brescia in serata. Sono due pescatori 40enni di origini rumene travolti da alcuni alberi che si sono spezzati nel corso di un forte temporale in serata a Urago d'Oglio, sulle sponde del fiume d'Oglio. A lanciare l'allarme è stato un terzo uomo, connazionale, che ha assistito alla scena ed è riuscito a mettersi al riparo. Le vittime sono state sorprese dal forte vento. "Sembrava una tromba d'aria" secondo alcuni residenti.(ANSA)