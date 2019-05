cco la vera natura dei vertici del M5S: una setta di fanatici che mette paletti alla democrazia, che odia la ricchezza, la proprietà e chi produce. Fermiamoli con un voto alle Europee contro di loro. Votiamo Forza Italia’

". Così Saverio Romano, candidato alle elezioni europee nella lista di Forza Italia (collegio Isole). "Fermiamo questo modello di dittatura proposto dal M5s. Difendiamo la libertà, la nostra civiltà giuridica, la democrazia", aggiunge Romano.

PALERMO - "Ecco la vera natura del M5S: vogliono una società dell’odio e dell’invidia sociale, una politica a democrazia limitata e controllata e portano avanti una visione della società della delazione, del sospetto e della paura. Lo dimostra il disegno di legge che prevede per le cariche di governo statali, regionali e locali nonché per quelle di garanzia e vigilanza limitazioni anticostituzionali perché incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità -anche per interposta persona - di un patrimonio immobiliare o mobiliare di valore superiore ai 10 mln di euro. E