L’arresto di Arini è stato effettuato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato “Brancaccio” in seguito ad un controllo. Il giovane, all’alt ha scagliato con violenza la bicicletta su cui viaggiava addosso agli agenti ed è fuggito tra i vicoli di Brancaccio prima di essere raggiunto dagli agenti. Addosso, chiuso nel palmo della mano nascondeva un involucro contenente 30 grammi di cocaina.

PALERMO - Arrestati per spaccio di droga a Palermo due giovani pregiudicati, Giovanni Arini, di 30 anni e Pietro Presti, di 26 anni.Nel secondo episodio, intorno alle 23, in via del Pappagallo, Presti alla vista della volante ha cercato di allontanarsi frettolosamente dalla strada. Raggiunto e fermato dai poliziotti il giovane ha manifestato un certo disagio ed un evidente stato di agitazione, non riuscendo inoltre a fornire adeguate e credibili giustificazioni per tale atteggiamento. La perquisizione ha poi chiarito le cause del suo nervosismo: all’interno di una tasca del giubbotto nascondeva infatti una busta contenente 25 dosi di crack e la somma di denaro di circa 100 euro, in banconote di diverso taglio.