. Per questo l’ente dovrà pagare un risarcimento di 143mila euro a una famiglia che dopo la caduta di parti del costone dell’Addaura sul lungomare Cristoforo Colombo è rimasta senza abitazione. I danni alle cose e il costo di una casa dove andare momentaneamente ad abitare sono pari a 87mila euro circa ma il giudice del Tribunale di Palermo ha riconosciuto anche un danno non patrimoniale di 30mila euro alla proprietaria e di 10mila alle sue due figlie minorenni.. A nulla è valso il tentativo della difesa del Comune di provare a spiegare come l’enorme estensione della montagna renda impossibile una vigilanza continua dei costoni, a volte anche lontani fra di loro, né il tentativo di provare come proprio il crollo che ha causato danni all’abitazione è stato dovuto alle condizioni climatiche invernali impreviste.Anzitutto non vale l’argomento che la grandezza del monte giustifichi un mancato intervento. Il Comune è il custode del monte che nella causa viene più volte chiamato “cosa pericolosa” tant’è vero che dal 2000 l’amministrazione comunale prova a mitigare il rischio frane con degli interventi nei tratti più interessati dalla presenza umana. Nessuna influenza hanno avuto poi le fredde temperature invernali che sono state valutate come nella norma.Le valutazioni tecniche suggerivano di intervenire altrove e così le risorse disponibili sono state destinate ad altri interventi. In quel versante dal 2001 al 2014 l’ente ha realizzato 47 interventi di cui sette sono in aree prossime all’abitazione che ha subito la frana. Mancherebbe però un sistema integrato d’intervento e di consolidamento che se fosse realizzato, stando alla lettura che il giudice fa della perizia giurata, “avrebbe potuto evitare il distacco dei massi o contenere significativamente le conseguenze derivanti dal rotolamento degli stessi lungo le pendici”.. La casa, infatti, è stata costruita secondo una regolare licenza edilizia . Questo prova la responsabilità del Comune che deve valutare prima se un luogo è pericoloso o meno: il fatto che uno strumento urbanistico abbia consentito di costruire lì fa pensare che questa valutazione sia stata fatta.. A Palazzo delle Aquile tocca, così, risarcire la madre e le sue figlie.