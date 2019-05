Sul palco, oltre ai "sindaci di frontiera" di Castelvetrano e Caltanissetta, anche Giancarlo Cancelleri, padrone di casa: "Un grande amico da onorare e ringraziare - è l'investitura di Di Maio -, non ha mai mollato". Poi la promessa ai due nei eletti: "Il governo nazionale è dalla parte di questi sindaci: "Vi staremo accanto anche dopo le elezioni". Una promessa che attendeva sicuramente Alfano, dal momento che da domani sarà chiamato a dirigere un Comune al termine di un commissariamento per mafia durato due anni. Da qualche mese, inoltre, il Comune trapanese ha dichiarato dissesto finanziario.

sale sul palco di Caltanissetta per festeggiare la vittoria dinel capoluogo nisseno e dia Castelvetrano, ma lancia già la volata per il voto del 26 maggio. "Adesso testa bassa e lavorare per i prossimi dieci giorni", aggiunge.e dopo avere lanciato l'immancabile stoccata al 'nemico' di Sicilia("contrastiamo un sistema che qui ha il suo volto") tira un sospiro di sollievo perché tra i vincitori dei cinque ballottaggi non ci sono i volti dell'amico-nemico leghista: "A Gela ha vinto l'accozzaglia formata dal Partito democratico e da Forza Italia - ricorda Di Maio -. Dove non vinciamo noi vincono i trasformismi e il voto al movimento - sottolinea il vicepremier - è un voto che evita gli 'inciuci' e le follie dell'ultradestra dilagante". La Lega non viene mai citata ma il riferimento è più che evidente dal momento che a Gela e a Mazara del Vallo erano in campo anche due nomi del Carroccio. E ancora, rivolgendosi alla piazza di Caltanissetta: "Siete un simbolo di riscatto di questo Paese. Avete dimostrato quando il voto è libero i cittadini scelgono il cambiamento. Di noi potete fidarvi, non vi tradiremo mai".