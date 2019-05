"Ormai quasi costantemente a cicli parlano di crisi del M5S ma la miglior risposta arriva dalla Sicilia, dove vinciamo entrambi i ballottaggi di Caltanissetta e Castelvetrano. Il vento del rinnovamento soffia forte tra i cittadini, che hanno scelto di lasciarsi alle spalle un sistema politico fallimentare. Dobbiamo continuare per cambiare anche alle Europee e riportare gli interessi collettivi in cima alle priorità delle istituzioni". Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro."Il M5s ha vinto due importanti elezioni in Sicilia. A Caltanissetta - aggiunge - si era affermato il 'sistema Montante', quello dell'ex presidente di Sicindustria condannato a 14 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Castelvetrano veniva invece da due anni di commissariamento dopo lo scioglimento per mafia. I cittadini hanno dimostrato la loro volontà di riscatto contro un sistema di potere marcio e il M5s saprà lavorare per rilanciare quei territori, portando avanti il percorso che stiamo attuando al Governo e ci impegniamo a realizzare ad ogni livello. Passo dopo passo - conclude Fraccaro - cambiamo in meglio le nostre istituzioni".