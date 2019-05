Il pubblico in piazza rumoreggia e nel corso della trasmissione sembra schierato con il sindaco, oggetto delle critiche del programma ormai da mesi.

Rissa sfiorata ieri durante la puntata di Non è l'Arena con Massimo Giletti a Mezzojuso. Accesa discussione tra il presentatore e il sindaco Salvatore Giardina sulla vicenda delle sorelle Napoli. Nella piazza del paese palermitano una puntata ad altissima tensione del programma di La 7, l'ennesima sulla vicenda delle sorelle, legata alla storia della mafia dei pascoli."Lei è un mistificatore", attacca il sindaco rivolto a Giletti, agitando il contratto d'acquisto del terreno delle sorelle, e i due arrivano quasi al contatto fisico: "Mi mette le mani addosso", dice Giletti quando il sindaco perde le staffe.Sul palco speciale di Non è l’Arena, al centro della piazza di Mezzojuso, scontro anche tra il sindaco e le sorelle Napoli, "accusate - è scritto sul sito di La7 - di non pagare i lavoratori e di percepire pensioni e stipendi per 4500 euro".Il sindaco ha accusato anche le tre sorelle di non aver mai preso parte alla vita cittadina di Mezzojuso.