. Con il 58,85 per cento contro il 41,15 del suo avversario Michele Giarratana, l’architetto palermitano dipendente comunale ha stravinto. Il risultato era palese già dallo scrutinIo delle prime sezioni. Ad ogni comunicazione che arrivava dai seggi un boato. Nella sede del comitato elettorale l’entusiasmo era palpabile sin dall’inizio. “Dedico questa vittoria alla mia compagna, alle mie figlie, ed alla città di Caltanissetta che ha deciso di cambiare”: queste le prime parole di Gambino che è arrivato tra la sua gente mezz’ora dopo la chiusura dei seggi.E’ stato tutto un susseguirsi di abbracci baci e cori da stadio. Uno schiaffo sonoro al centro destra il risultato elettorale. “Da oggi si comincia a costruire un dialogo con la città – ha detto Cancelleri - per ridare la centralità che si merita all’interno della regione, dico a tutti non avere paura della valanga grillina. Adesso non abbiamo più alibi se governeremo bene lo faremo se andremo a casa.” Bocciata la vecchia politica, quella che sembrava una corazzata ben organizzata non è riuscita a superare il Movimento Cinque Stelle che si è presentato agli elettori con una sola lista. Appoggio esterno della Lega senza apparentamenti ufficiali e la scelta di una collaborazione con il movimento civico Più Città che ha dato un assessore nella squadra di governo della città. Così si è presentato Gambino. “Soli ma liberi", ha ripetuto il candidato durante tutta la campagna elettorale. Sull’appoggio della Lega a commentato Giancarlo Cancelleri: “Se lo hanno fatto li ringraziamo, noi non chiudiamo le porte a nessuno ma andremo per la nostra strada”.Sono cinque gli assessori designati tutti scelti fuori dal movimento nessun attivista storico. Luciana Camizzi commercialista, Grazia Giammusso imprenditrice, Peppe La Mensa informatico, Marcello Frangiamone geologo e Cettina Annaloro ostetrica. La lunga notte dei festeggiamenti si è spostata in piazza dinnanzi palazzo del Carmine e domani mattina arriverà per festeggiare anche il vice premier Luigi Di Maio prevista una conferenza stampa alle 11,30 al comitato elettorale.