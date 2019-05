Ancora maltempo sull'Italia con neve in quota, grandine e raffiche di vento. E' allerta nel Modenese per la piena dei fiumi Secchia e Panaro. Disposta la chiusura delle scuole e di diversi ponti, la popolazione è stata invitata a portarsi ai piani alti. Esondato il fiume Savio che lambisce i binari della linea Bologna-Rimini che è stata sospesa. Vigili del fuoco al lavoro per soccorrere persone bloccate nelle abitazioni. E'allerta gialla anche in Toscana e in Liguria c'è l'avviso di venti di burrasca. Danni alle colture per la grandine in Puglia.