PALERMO - Colpo da 51mila euro al SuperEnalotto centrato a Palermo: sfiorato il Jackpot record, ma centrato un 5, come riporta Agipronews, con la schedina convalidata al Tabacchi Lotto di Corso dei Mille 1067. La combinazione esatta adesso vale 151,7 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e terzo nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Sicilia il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.