Tempo instabile questa settimana sull'Italia, con temperature più basse della media. Martedì e mercoledì pioggia, soprattutto sul Centrosud e l'Emilia Romagna. Giovedì un miglioramento, ma da venerdì tornano freddo e maltempo. Sono le previsioni dei siti Meteo.it e 3bmeteo.it. "La bassa pressione che si è formata sul Mediterraneo insisterà sull'Italia per diversi giorni - scrive 3bmeteo.it -. Piogge e temporali, seppur alternati a fasi più asciutte e parzialmente soleggiate, interesseranno soprattutto il Centro Sud e l'Emilia Romagna. Variabilità altrove, con qualche fenomeno al Nord Ovest". Per martedì sono previsti nuvole e piogge al Sud e al Centro. Nuvolosità variabile al Nord. Temperature generalmente in calo.Per Meteo.it "mercoledì insisteranno molte nuvole in gran parte dell'Italia, ma ancora con qualche schiarita che interesserà l'estremo Nordovest. Nel corso della giornata saranno possibili piogge o temporali su Alto Adriatico, regioni centrali tirreniche, Sud e Isole. Temperature in leggera risalita". Tra martedì e mercoledì tuttavia arriverà un nuovo impulso freddo dal Nord Europa. I venti di Bora e Grecale porteranno un calo termico e la neve cadrà sull'Appennino fin verso i 1200-1400 metri. Le temperature si manterranno fresche e sotto le medie del periodo. Giovedì ci sarà un miglioramento e le temperature aumenteranno, ma saranno possibili temporali sul centro. Venerdì tempo buono al Centrosud, ma il Nord in serata sarà colpito da una nuova perturbazione. Sabato il maltempo potrebbe estendersi anche al Centro.