- Riceverà la laurea honoris causa in "Comunicazione del Patrimonio Culturale" il paleontologo più amato d'Italia Alberto Angela.La cerimonia ufficiale si svolgerà martedì 14 maggio, alle 11, nella sala delle Capriate allo Steri, dove il rettore Fabrizio Micari conferirà il titolo. Per l'occasaione Angela terrà una lectio magistralis.Una cerimonia importante per l'Università di Palermo, che appena due giorni fa ha conferito la laurea honoris causa in "Scienze dello spettacolo" e la cittadinanza onoraria al regista Ferzan Ozpetek.Il figlio di Piero Angela è diventato una star della tv grazie sia alla collaborazione col padre nel celeberrimo programma condotto dallo stesso "Super Quark", e alla conduzione del programma "Meraviglie - La penisola dei tesori", ideato da lui e in onda dal 4 gennaio 2018 su Rai 1.