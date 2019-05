Polemiche sull'elemosiniere del papa che ha riattivato l'elettricità a Spin Time, palazzo occupato al buio dal 6 maggio per una morosità."L'ho fatto per i bambini" ha detto il cardinale Krajewski in un'intervista al Corriere della Sera."Mi assumo tutta la responsabilità" ha ribadito. E poi diretto a Salvini ha fatto sapere: "Da questo momento pagherò io le bollette"."Sostenere l'irregolarità non è mai un buon segnale": così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini sul gesto dell'elemosiniere del Papa che ha rotto i sigilli al contatore di uno stabile occupato a Roma. "Visto che ci sono tanti italiani ed anche immigrati regolari che, anche se con difficoltà, le bollette le pagano... ognuno fa quello che vuole, io da ministro dell'Interno garantisco le regole. Se in Vaticano vogliono pagare le bollette a tutti gli italiani in difficoltà - ha aggiunto - ci diano un conto corrente"