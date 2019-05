PALERMO - "Esprimo soddisfazione per l’elezione a sindaco di Salvatore Quinci a Mazara del Vallo. La città ha detto no all’arretramento culturale di ispirazione leghista che avrebbe messo in discussione valori propri della comunità mazarese quali l’interculturalità e l’integrazione". Lo afferma, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana. "Mi ero espressa a favore di Quinci prima del ballottaggio - prosegue la parlamentare regionale - con parole chiare e risultava fin troppo evidente che con l’endorsement a Quinci auspicavo anche una determinazione in tal senso di tutti i cittadini al di là della posizione del mio partito che, nel merito, doveva ancora riflettere. Alla luce del risultato elettorale, sono certa che tra gli elettori di Quinci ci sia stata sicuramente la parte politica che io rappresento. Avrei ben visto un tandem con la brava Benedetta Corrao che avrebbe portato anche l’Udc a vincere a primo turno. Auguro buon lavoro alla nuova Giunta che ha saputo mettere insieme donne e uomini di centrodestra e di centrosinistra e che sarà pienamente sostenuta dal buon governo della regione siciliana".