Il candidato civico proveniente al mondo cattolico che era sostenuto tra gli altri anche dal Partito democratico si impone al ballottaggio con il 52,4 sul leghista Giorgio Randazzo. Un migliaio i voti di scarto tra i due, l'affluenza ha sfiorato il 48 per cento, ben sedici punti in meno rispetto al primo turno.Con grande fair play Randazzo ha subito fatto le congratulazioni al nuovo sindaco con un post su Facebook: “Grazie di cuore ai circa 9800 cittadini per il grande sostegno! In bocca al lupo al dottor Salvatore Quinci, la nostra Mazara ha bisogno di soluzioni subito”, ha scritto. Questi gli assessori designati dal sindaco Quinci, in ordine alfabetico: Germana Abbagnato, Caterina Agate, Vito Billardello, Vincenzo Giacalone e Michele Reina.