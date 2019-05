"Nel Comune più popoloso tra quelli al ballottaggio, Gela, vince contro la Lega il progetto di fronte moderato a cui da tempo stiamo lavorando. Di fatto il dato politico evidenzia la subalternità della Lega ai Cinque Stelle: Salvini vince solo a Caltanissetta, alleandosi coi grillini. Peccato, perché il nostro era decisamente migliore!". Il Commissario regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, commenta così il risultato delle amministrative in Sicilia., eletto sindaco anche grazie all'appoggio dei dem. "Le alleanze civiche costruite con il contributo importante del Pd hanno funzionato in tutta la Sicilia. Al ballottaggio abbiamo vinto tutte le sfide in cui eravamo presenti", scrive in una nota il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone. "La Lega fa en plein, perde due ballottaggi su due, con due sue candidature dirette. Per fortuna qui non passano. Il M5s vince laddove è sconosciuta la sua incapacità di governo e perde laddove è stato già messo alla prova. Purtroppo sono facile profeta nel predire come finirà anche a Caltanissetta e a Castelvetrano, dopo Bagheria e Gela", conclude Faraone.