Arcidiacono ha ottenuto il 56 per cento dei voti, staccando nettamente l'uscente Capizzi. Arcidiacono, già presidente del consiglio comunale, viene dal centrodestra, è vicino a Diventerà Bellissima, ma ha goduto anche del sostegno di un pezzo del Pd e ha chiuso l'apparentamento con Roberto Gambino, che al primo turno era stato sostenuto anche da liste di ispirazione dem. Bassa l'affluenza, sotto il 42 per cento, ben 17 punti percentuali in meno rispetto al primo turno di due settimane fa. Nell'altro grande centro del Palermitano dove si è votato a questo giro, Bagheria, la sfida si era risolta al primo turno con il successo di Filippo Tripoli, centrista sostenuto anche da pezzi di centrosinistra.