il Sindaco Leoluca Orlando commenta la sentenza choc del Tribunale Federale che ha deciso la retrocessione del Palermo Calcio in serie C.

“Il Palermo Calcio paga tuttora il grave errore della giustizia sportiva commesso nella passata stagione quando al club venne negata ingiustamente la Serie A. Oggi il tribunale della FIGC chiede la retrocessione all’ultimo posto in classifica, quindi la Serie C, senza tenere conto degli enormi sforzi nella nuova proprietà penalizzando oltremodo una città intera. Confidiamo nell’appello del Palermo, ma se i rosanero non dovessero riuscire a far valere le proprie ragioni, tenuto conto che oggi il Palermo Calcio dovrebbe giocare in Serie A e non in Serie B, allora sarebbe giusto annullare un’eventuale retrocessione così come l’anno scorso è stata annullata la promozione che spettava di diritto al Palermo”.

Lo affermano i parlamentari nazionali di Palermo del Movimento 5 Stelle, Steni Di Piazza, Davide Aiello, Roberta Alaimo, Valentina D’Orso, Aldo Penna, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica.

che non tiene conto dei risultati sportivi ed ancor più dolorosa se si tiene conto dei risultati raggiunti dalla squadra durante la stagione. Una decisione rispetto alla quale valuteremo, anche come Amministrazione comunale, quali siano i margini di appello". Così"È una sentenza che condanna una società sportiva ma al tempo stesso mortifica un'intera città che non merita questo ennesimo schiaffo. Credo che le istituzioni locali debbano valutare la possibilità di sostenere il ricorso della società per difendere i valori espressi sul campo e l’amore dei palermitani per la maglia rosanero”,, presidente del Consiglio Comunale di Palermo a proposito della sentenza del Tribunale federale della Figc che ha condannato il Palermo alla retrocessione in serie C. “Non vorremmo che questa sentenza – aggiunge Totò Orlando – non solo si riveli ‘ingiusta’ dal punto di vista sportivo, ma possa anche favorire possibili speculazioni economiche sui colori rosanero".Ancheinterviene sul caso.