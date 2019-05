MONREALE. "È stata una battaglia dura, ma civile e dai toni moderati, quella che ha portato Alberto Arcidiacono a nuovo sindaco di Monreale con il contributo determinante di DiventeràBellissima. Una scelta netta, precisa, contro gli ultimi quindici anni di cattiva amministrazione che avevano portato il Comune a piombare nel dissesto finanziario ed in preda ai disservizi ai cittadini".Lo afferma Angelo Pizzuto, coordinatore provinciale di DiventeràBellissima, aggiungendo: "La nostra scelta è stata quella in direzione di un cambiamento, anche facendo una lista giovane che potesse coadiuvare il sindaco con una squadra competente e motivata. Ed ora è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e fare “risorgere” Monreale. Un grande in bocca al lupo al sindaco Arcidiacono, ai nostri tre consiglieri comunali neoeletti ed a tutti i componenti della squadra che ha dato una mano decisiva per la vittoria".