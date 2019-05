il consiglio accademico dello Scarlatti (una volta Bellini) ha infatti votato oggi la terna da proporre al ministro della Cultura per la nomina del nuovo presidente, prevista per il prossimo luglio, ma la rosa non comprende l’uscente Gandolfo Librizzi.“Di questa terna non faccio parte e il mio mandato finisce alla sua naturale scadenza”, scrive su Facebook Librizzi, da sempre volto del Pd isolano e considerato vicino a Davide Faraone. Nominato tre anni fa alla guida del conservatorio, Librizzi sceglie il basso profilo e scansa ogni polemica ma la scelta del consiglio è il segnale di uno scontro tutto interno al conservatorio.Il consiglio dello Scarlatti ha deciso stavolta di ricorrere a un avviso pubblico, chiedendo più candidature anche ai docenti di Palermo e in totale sono arrivati una decina di curriculum ma fra questi non quello di Librizzi, che ha deciso di non partecipare in aperto scontro con il consiglio. “Ringrazio gli 81 docenti su 140 che hanno sottoscritto un appello a mio sostegno rivolto al consiglio accademico perché fossi inserito nella terna”, scrive Librizzi sui social network. Appello però caduto nel vuoto.vicepresidente della fondazione del Teatro Massimo e da poco nominato dirigente a contratto del comune di Palermo dal sindaco Leoluca Orlando, dopo essere stato il numero uno dell’Accademia delle Belle arti.Con Librizzi il conservatorio ha cambiato nome, ha riqualificato alcuni spazi, avviato il recupero dell’auditorium, organizzato concerti aperti alla città e ospitato nomi di livello come Francesco Guccini. Ma tanto non è bastato visto che, contrariamente a quanto accade di solito, stavolta il nome del presidente uscente non è stato inserito nella terna, cosa che, secondo alcune voci di corridoio, sarebbe da attribuire anche allo scontro in atto fra Librizzi e una parte del corpo dirigente dell’ente. La parola adesso passa al ministro, cui spetterà l’ultima decisione.