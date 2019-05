La svolta nelle indagini è arrivata proprio dall’interno della banda: uno dei membri si è presentato dai carabinieri con l'intenzione di costituirsi. Nel giro di poche ore anche gli altri componenti, già allontanatisi da Roma, sono stati rintracciati e raggiunti dalle forze dell’ordine. L'ultimo, un serbo risultato irregolare, è stato fermato a Ventimiglia. : uno dei membri si è presentato dai carabinieri con l'intenzione di costituirsi. Nel giro di poche ore anche gli altri componenti, già allontanatisi da Roma, sono stati rintracciati e raggiunti dalle forze dell’ordine. L'ultimo, un serbo risultato irregolare, è stato fermato a Ventimiglia.

. I componenti di una banda di cinque personedi etnia rom, e di età compresa tra i 20 e i 42 anni, sono stati individuati e fermati da carabinieri e polizia che ne hanno interrotto la fuga. I fatti sono avvenuti la scorsa domenica in via Pizzo Bernina, nel quartiere Montesacro, a Roma, ma gli arresti sono scattati oggi.. La donna ha affidato le ultime speranze alle proprie urla, rivelatesi decisive: accorgendosi delle richieste d'aiuto, alcuni vicini l'hanno subito soccorsa, mentre altri hanno fornito alle forze dell’ordine l'identikit dei malviventi ormai in fuga. La Volkswagen Passat station wagon a bordo di cui viaggiavano è stata poi sequestrata.. I banditi sono ora accusati di omicidio volontario aggravato.–. Questi vermi meritano pene esemplari e galera certa. I campi rom si confermano una attrazione per i delinquenti: lavoriamo per chiuderli”.