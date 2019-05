LiveSicilia aveva raccontato le prime fasi del rilancio del luogo. La riapertura è stata resa possibile grazie all'aiuto di numerosi mecenati e aziende private che hanno contribuito con interventi di restauro, ripristino, pulizia, illuminazione, donazioni.

"La riapertura del Loggiato è un gesto di amore e di coraggio - spiega il sovrintendente di Fondazione Sant'Elia, Antonio Ticali - è il racconto poetico del rapporto tra la città ed il mare; Palermo è una città che sta cambiando profondamente dalle sue viscere, ma che guarda all'orizzonte. La riduzione di risorse destinate ai beni culturali impone una visione meno statica e quindi meno convenzionale, per la gestione del bene; in questo abbiamo ottenuto l'appoggio della soprintendente Lina Bellanca e del suo staff che hanno compreso il senso di questo metodo lavoro, irrituale per una pubblica amministrazione, e ci hanno permesso di agire in tempi celeri, senza perdere così l'attenzione dei mecenati". - è il racconto poetico del rapporto tra la città ed il mare; Palermo è una città che sta cambiando profondamente dalle sue viscere, ma che guarda all'orizzonte. La riduzione di risorse destinate ai beni culturali impone una visione meno statica e quindi meno convenzionale, per la gestione del bene; in questo abbiamo ottenuto l'appoggio della soprintendente Lina Bellanca e del suo staff che hanno compreso il senso di questo metodo lavoro, irrituale per una pubblica amministrazione, e ci hanno permesso di agire in tempi celeri, senza perdere così l'attenzione dei mecenati".

"E' un ulteriore contributo alla vita culturale della città e un'ulteriore bellezza architettonica restituita alla fruizione di cittadini e turisti - dice il sindaco e presidente della Fondazione, Leoluca Orlando -. Ennesima conferma del cambio culturale di Palermo, che trova anche nel rapporto fra pubblico e privato un'occasione di promozione di cultura che è al tempo stesso crescita e sviluppo. Il mio apprezzamento a quanti si sono adoperati per questo risultato che è un traguardo ma soprattutto un nuovo punto di partenza per far rivivere uno spazio per troppo tempo chiuso".

Nel loggiato si terranno soprattutto eventi culturali. Si comincia - a cantiere aperto - con la mostra "Human Condition", curata da Giacomo Fanale e da Vincenzo Sanfo che presenta opere di Zhang Hongmei, che cercano un confronto tra temi classici - i famosi guerrieri di terracotta - e una rilettura contemporanea, colorata, irridente, magari mitigata da tessuti, pezze, brandelli.

Biglietto cumulativo Loggiato S. Bartolomeo e Palazzo Sant'Elia: 10 euro

Da ospedale per malati di sifilide ad orfanotrofio per neonati abbandonati sulla ruota degli esposti, il Loggiato San Bartolomeo è sempre stato parte integrante della vita della città. Semidistrutto sotto le bombe del '43, viene recuperato e restaurato alla fine degli anni Novanta, ma infiltrazioni d’acqua e usura lo rendono presto pericoloso. Si chiude. E per sei anni resta un gigante triste e immobile a guardia del mare.ed il tentativo, pur sperimentato, di ricorrere ai fondi strutturali, non va a buon fine. Poi, la svolta: il CdA della Fondazione decide di ricorrere all’Art Bonus del Ministero dei Beni culturali.Il primo a raccogliere la sfida è stato il gruppo Caronte e Tourist che ha finanziato gli interventi di restauro delle grandi vetrate e parte dei lavori per la sostituzione degli infissi fronte Nautico, sulla cui riparazione è invece intervenuta Fondazione Sicilia che ha sostenuto anche la manutenzione straordinaria dell’ascensore. Aiuto concreto e interventi da Visiva Marketing e tools, DB Comunicazione e Ance Giovani per gli infissi; da Mosina Costruzioni per i materiali elettrici; dallo sponsor tecnico PS Service che ha riattivato l’illuminazione artistica delle logge e degli ingressi su corso Vittorio Emanuele, mentre la Bologna illuminotecnica si è occupata di riattivare i proiettori interni e la No Fire ha riattivato gli impianti antincendio e sicurezza. Da Ragusa un gruppo di giovani donne è partito all’alba domenica scorsa per raggiungere Palermo: l’impresa della Fast Clean ha lavorato per la pulizia straordinaria del Loggiato. Per l’inaugurazione offriranno la loro collaborazione Dj Manola per il djset e Blanco e Firriato per i vini.Il Loggiato san Bartolomeo sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso alle 19.30). Sabato e domenica dalle 10.30 alle 21 (ultimo ingresso 20.30). Biglietti: intero 6 euro, ridotto 5/3 euro.