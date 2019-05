PALERMO - Tre tonnellate di Tonno Rosso sono state sequestrate dalla capitaneria di porto di Palermo. I militari hanno fermato un furgone in viale Regione Siciliana, con a bordo alcuni esemplari senza documentazione di tracciabilità. Nel corso di un altro controllo su un motopesca, nella borgata marinara di Mondello, sono stati sequestrati altre due tonnellate di tonno, pescati senza autorizzazione. Elevate sanzioni amministrative a carico del conducente dell'automezzo e del motopesca per un totale di 26 mila euro. Il prodotto, esaminato, dai medici veterinari dell'Asp di Palermo, è stato giudicato idoneo al consumo e devoluto in beneficenza ad alcuni istituti caritatevoli palermitani. (ANSA).