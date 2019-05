Daniele De Rossi saluta la Roma. Lo ha annunciato la stessa società parlando di 'fine di un'era'. A quasi 36 anni, il centrocampista proseguirà probabilmente all'estero la sua carriera. Spiegherà tutto in una conferenza stampa alle 12.45. Dopo quella di Francesco Totti, il club ammaina dunque un'altra bandiera. Contro il Parma, il 26 maggio all'Olimpico, sarà l'ultima gara in giallorosso di 'Capitan Futuro', che ha disputato tutta la carriera con quella maglia, dopo gli inizi con l'Ostia Mare. Come Totti romano e romanista, è cresciuto nel settore giovanile della società e con la maglia giallorossa ha collezionato, fino ad oggi, 615 presenze, segnando 63 reti nei suoi 18 anni di militanza.