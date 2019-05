L’avviso finanzia diverse tipologie di interventi fra loro cumulabili, nello specifico: interventi di adeguamento sismico; interventi finalizzati all'eliminazione di rischi per l’ottenimento della certificazione di agibilità dell’edificio, ai fini dell’adeguamento alla normativa antincendio; progetti di ampliamento o di completamento di edifici già esistenti, ovvero di mense, palestre e laboratori; interventi di manutenzione straordinaria, di rimozione delle barriere architettoniche, di eliminazione dei residui di amianto e opere di infrastrutturazione informatica.

Gli interventi, per l’annualità 2019 del Piano triennale dell’edilizia scolastica, saranno finanziati attraverso le prossime assegnazioni del MIUR e con fondi che potranno essere resi disponibili dalla Regione Siciliana. In particolare, il 40% delle risorse potrà essere riservato ad edifici che ospitano scuole superiori e il restante 60% alle scuole dell'infanzia, elementari e medie.

PALERMO - E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’“Avviso pubblico per l’Aggiornamento della programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 - Annualità 2019”. Tutti i Comuni, le Città Metropolitane ed i Liberi Consorzi possono partecipare presentando nuove proposte progettuali, continuando così ad operare per un necessario processo di modernizzazione degli ambienti scolastici, finalizzato alla creazione di spazi idonei all’accoglienza dei minori, sia in termini di sicurezza che di funzionalità.