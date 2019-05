PALERMO - Avvenimenti previsti per martedì 14 maggio in Sicilia:1) CATANIA - President park Hotel, ore 09:00 Conferenza europea annuale Rfl del Comitato internazionale di Croce Rossa e dedicata al ristabilimento dei contatti di famiglie separate per conflitti, migrazioni o emergenze umanitarie. Partecipano il vicepresidente della Cri Rosario Valastro e il capo delle operazioni per Europa e Centro Asia del Comitato Internazionale della Croce Rossa Patrick Vial. Fino al 16 maggio.2) CATANIA - Aeroporto, ore 10:30 Inaugurazione di due nuovi negozi, Mc Donald's Briciole Bar. Partecipano il neo presidente della Sac Sandro Gambuzza, l'ad Nico Torrisi e i vertici di MyChef, azienda del settore del Travel & Food Retail negli aeroporti e nelle aree di servizio autostradali: il CEO Sergio Castelli e il presidente Enzo Andreis.3) PALERMO - Steri, piazza Marina 61, ore 11:00 Cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in "Comunicazione del patrimonio culturale" ad Alberto Angela. Partecipa il rettore Fabrizio Micari.4) CATANIA - Via Prefettura, ore 11:30 Il segretario generale del sindacato Polizia penitenziaria (Spp) Aldo Di Giacomo incontra la stampa sulla situazione delle carceri catanesi e per illustrare lo stato dell'arte della costruzione del nuovo istituto di Catania Bicocca.5) PALERMO - Villa Malfitano, via Dante 167, ore 11:30 Conferenza del progetto "La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere", promosso da Salute Donna onlus e da associazioni di pazienti oncologici e onco-ematologici.6) PALERMO - Mercato del Capo, Porta Carini, ore 12:00 Conferenza stampa di presentazione del logo "Capo Mercato". Presenti, tra gli altri, il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè e il sindaco Leoluca Orlando.7) PALERMO - San Paolo Palace, via Messina Marine 91, ore 15:30 Convegno su "La riforma penitenziaria e il decreto sicurezza. Il ruolo della Polizia Penitenziaria".8) PALERMO - Palazzo Sant'Elia, via Maqueda 81, ore 18:00 Presentazione del libro di Gabriele Bonafede "Appunti di una giovane anima. Alexandra Tomasi di Lampedusa". Intervengono, oltre all'autore, Clara Monroy, Antonio Riolo, Gian Carlo Decimo e Filippo Pecoraino. Nell'ambito della Settimana delle culture.9) PALERMO - Loggiato San Bartolomeo, ore 18:00 Inaugurazione della mostra "Human Condition", opere di Zhang Hongmei, inserita nel circuito della Settimana delle culture.10) PALERMO - Real Teatro di S. Cecilia, ore 18:30 Presentazione del libro di Massimo Giletti, "Le dannate".11) CATANIA - Municipio, ore 19:00 Seduta del Consiglio comunale.12) PALERMO - Palazzo Branciforte, Sala dei 99, ore 20:30 Proiezione, nell'ambito della rassegna "In viaggio. Storie di migrazione, storie nostre" organizzata da Sole luna, di "Nowhere Line: Voices from Manus Island", i Lukas Schrank, e "Dove vanno le nuvole", di Massimo Ferrari. Fino al 17 maggio.13) PALERMO - Politeama Garibaldi, ore 20:45 Concerto-spettacolo di Gloria Campaner e Leszek Możdżer 'Heart of Stone', nell'ambito della stagione concertistica dell'Associazione siciliana Amici della musica.14) AGRIGENTO - Parco archeologico Valle dei Templi, ore 20:45 Concerto di Amii Stewart e Gerardo di Lello Pop Orchestra, offerto dalla fondazione Terzo pilastro. (ANSA).