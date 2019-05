Il corso si è articolato in 1.000 ore di attività: 450 di docenza in aula, 100 in attività pratiche e 450 di tirocinio in strutture sanitarie. L’11 marzo scorso si sono tenuti gli esami finali sostenuti dai corsisti davanti ad una commissione istituita dal Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell’Assessorato regionale della salute.

“La riqualificazione del personale, oltre ad essere un momento di crescita ed arricchimento professionale degli operatori – ha spiegato Daniela Faraoni - rappresenta un investimento fondamentale per migliorare la qualità dei servizi.

Questa mattina è stato il Direttore generale dell’Azienda sanitaria, Daniela Faraoni, a consegnare gli attestati sottolineando “l’importanza e la complessità del ruolo svolto dagli Operatorio socio sanitari nel contesto assistenziale”.