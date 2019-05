modus operandi.

I furti sono stati commessi sempre in ore notturne da un soggetto che in alcuni casi è stato aiutato da alcuni complici ed erano il più delle volte finalizzati alla ricerca del denaro contenuto all’interno dei registratori di cassa; l’uomo, riconoscibile peraltro dalla sua particolare andatura, durante la notte, dopo aver infranto le vetrine degli esercizi servendosi di grosse mazze e martelli o, in qualche caso forzando la porta di ingresso, si introduceva nei locali e si impossessava del denaro o di altri beni presenti.

Determinanti le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi colpiti o di quelli nelle loro vicinanze, da cui sono immediatamente emersi significativi particolari che accomunavano i diversi colpi, primo fra tutti il fatto che l'autore era un uomo della stessa statura e claudicante.

A rafforzare le ipotesi investigative dei poliziotti anche le tracce di Dna effettuato dai tecnici della Scientifica su alcune impronte prelevate dalla superficie esterna di un’imposta di un locale derubato.

A completare il quadro anche l’ulteriore circostanza che l’escalation di furti in danno dei locali del centro storico si era interrotta nel periodo in cui Altieri stava scontando un periodo di detenzione in carcere, tra luglio 2018 e gennaio 2019.

Ulteriori indagini sono in corso per risalire all’identità dei complici del malvivente.

Con queste accuse la polizia ha arrestato il pluripregiudicato palermitano Angelo Altieri, 32 anni, che avrebbe seguito sempre lo stessoCosì i poliziotti sono riusiti ad attribuire gli otto furti al trentaduenne già noto per i suoi precedenti.